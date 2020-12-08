Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında

Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında

- Belediye kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Satranç Şili 

-- Gençlerin parkta oturması
-- Birinin ayağa kalkıp satranç taşlarını üst üste dizmesi
-- Tekmelemesi, diğer gencin de taşları itelemesi
-- Tekme atması
-- Olay yerinden ayrılmaları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir grup gencin yeni hizmete giren Derepark’taki satranç alanına verdiği zarar güvenlik kamerasına yansıdı. Çaycuma Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Çay Mahallesi sınırları içinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Derepark’ın içinde bulunan anfi tiyatro biçimindeki satranç oyun alanına zarar verildi.
Kuru havuz, oturma grupları, yön yıldızı ve kameriyelerinde bulunduğu alandaki oyun alanına zarar veren şahısları tespit etmek üzere güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan oyun alanına 4 kişilik bir gurubun girdiği görülüyor. İçlerinden bazıları tribünlerde otururken diğerleri oyun alanı içindeki satranç taşlarını ayakları ile itip üst üste dizmeye çalışıyor. Üst üste koydukları taşların üzerine diğer taşları fırlatarak düşürmeye çalışan kişiler ardından da taşları tekmeliyor. Mukavim malzemeden yapıldıkları için taşlara herhangi bir zarar veremeyen gençler, daha sonra hiçbir şey yapmamış gibi olay yerinden ayrılıyor. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan yetkililer yaşanılanlara tepki gösterdi. (GÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı