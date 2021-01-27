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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer’de iş adamına silahlı saldırı

Sarıyer’de iş adamına silahlı saldırı

Olay yeri

Hastane Kamera Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Polisin çalışması
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) -- Zekeriyaköy’de iş adamı Enver Ocak şirketinin önünde silahlı saldırıya uğradı- Beyaz bir otomobille gelen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı İSTANBUL

- Sarıyer Zekeriyaköy’de iş adamı Enver Ocak şirketinin önünde beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay saat 10.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Cadde üzerindeki şirketinden çıkan iş adamı Enver Ocak otomobiline doğru yöneldi. O esnada beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar iş adamı Ocak’a birkaç el ateş etti. Saldırının ardından şahıslar otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis şirketteki çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şahısların geldiği otomobilin plakasını ve eşkallerini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise fotoğraflama yaparak delilleri topladı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (OFY -DCC-ZA-
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