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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da yılbaşı kısıtlaması öncesi ‘alışveriş’ yoğunluğu

Şanlıurfa’da yılbaşı kısıtlaması öncesi ‘alışveriş’ yoğunluğu

Çarşıdaki alışveriş yapan vatandaşlardan görüntüler

Alışveriş Yılbaşı Gesi Hediyelik Eşya 

-Yoğunluktan detaylar
-Vatandaşların konuşmaları
-Vatandaşların açıklamaları
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanacak kısıtla öncesi vatandaşlar yılbaşını evde geçirecekleri için alışveriş yaptı. Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanacak kısıtla öncesi vatandaşlar yılbaşı için alışveriş yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında yarın akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesinde Şanlıurfa'da alışveriş yoğunluğu yaşandı. Balıklıgöl Platosunda yer alan çarşılarda yoğunluk gözlenirken, özellikle hediyelik ürünleri satan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Kentte maske zorunluluğuna uyulduğu ancak alışveriş telaşından sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Kısıtlama öncesi yılbaşı için alışverişe çıktıklarını belirten vatandaşlar, ilk kez yılbaşında evde kalacakları için hediyelik eşyalar aldıklarını belirttiler. (SÖ-LO-Y
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