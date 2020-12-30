Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şanlıurfa’da işyerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da işyerine silahlı saldırı: 1 yaralı

yerdeki yaralı

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-sağlık ekiplerini müdahalesi
-ambulansa alınıp götürülmesi
-işyeri ve polislerden görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Cadde üzerinde araç kiralama işi yapılan bir işyerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda işyerinde bulunan Yunus A. yaralanırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement