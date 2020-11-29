ŞANLIURFA - Belediyenin hukuk danışmanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı
- Belediyenin hukuk danışmanına yönelik silahlı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Şanlıurfa 'da belediyenin hukuk danışmanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da Siverek Belediyesinde hukuk danışmanının 23 Kasım'da silahla vurularak yaralanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Belediyedeki odasında tartıştığı kişilerce silahla ayağından vurularak yaralanan Selçuk Yıldızoğulları'nın tedavisi tamamlandı.Hastaneden taburcu edilen Yıldızoğulları'na saldıran kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Belediyenin güvenlik kamerası görüntülerinde Yıldızoğulları'nın odasında bulunanlarla tartışması ve ayağından vurularak yaralanması yer alıyor.
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