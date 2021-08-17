Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Sancaktepeli şampiyon sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sancaktepeli şampiyon sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi

Sancaktepeli şampiyon sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi

sporcular ve yemek masaları

Belediye Başkanı Şampiyon Olimpiyat Öğrenciler Teşekkür Yemeği 

-belediye başkanının masaları ziyareti
-başkan kürsü konuşması
-hatıra fotoğrafları
-röportaj

( İSTANBUL )-Başkan Şeyma Döğücü: "Sancaktepe Belediyesi’nin olimpiyatlarda ve müsabakalarda kazandığı 13 tane madalyası var” İSTANBUL

- Sancaktepe Belediyesi, katıldıkları müsabakalarda madalyalar kazanarak üstün başarılara imza atan sporcuları için yemek organizasyonu düzenledi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yemeğin ardından sporcuları teker teker tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Sporculara verdiği desteklerden dolayı Başkan Av. Şeyma Döğücü’ye teşekkür etmek isteyen bir sporcu kendi formasını hediye etti. Etkinlikte konuşan Başkan Şeyma Döğücü, "Sancaktepe Belediyesi’nin olimpiyatlarda ve müsabakalarda kazandığı 13 tane madalyası var" dedi.
Sancaktepe Belediyesi’ne ait spor kulüplerinde farklı branşlarda kazandıkları madalyalarla göğüsleri kabartan sporcular için teşekkür yemeği düzenlendi.
Sancaktepe Belediyesi’ne ait spor kulüplerinde 18 ayrı branşta ter döken onlarca genç sporcu, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, gerçekleştirdiği kürsü konuşmasının ardından teker teker tüm sporcuları tebrik etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı sporcular Başkan Şeyma Döğücü’ye, sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür etmek için formasını ve kupasını hediye etti. “Sancaktepe Belediyesi’nin olimpiyatlarda ve müsabakalarda kazandığı 13 tane madalyası var” Sporcular için düzenlenen akşam yemeğine katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Sancaktepe Belediyesi olarak kendi amatör spor kulübümüz vasıtasıyla başarı kazanmış olan öğrencilerimiz, velilerimiz ve onları yetiştiren hocalarımızla birlikte müsabakalarda üstün başarılar kazanan sporcularımızla bir araya geldik. Aileleriyle bir araya geldik. Onları yetiştiren hocalarımızla bir araya geldik. Biz belediye spor kulübümüz olarak, amatör spor kulübümüz olarak 18 branşta, 3 binin üzerinde öğrenciyle, çocuğumuzla çalışıyoruz ve onları ülkenin geleceğine dair başarılı sporcular olarak yetiştirmek için kaliteli hocalarla, güzel tesislerde, çok güzel eğitimler veriyoruz. Bu emeğimizin de karşılığı olarak çocuklarımızın madalyalarıyla taçlandırılıyoruz. Şu an İstanbul Sancaktepe ilçesinin geçtiğimiz olimpiyatlarda ve müsabakalarda kazanmış olduğu 13 tane madalyası var.” dedi.
(BC-CGK-
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı