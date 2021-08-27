Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Sancaktepe’de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği anlar kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Sancaktepe’de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği anlar kamerada

Sancaktepe’de takla atan otomobilin 50 metre sürüklendiği anlar kamerada

aracın sürüklenme anı

Güvenlik Kamerası Aydın Cep Telefonu Aşırı Hız Aydınlatma Direği 

-kaza yapan aracın görüntüsü (cep telefonu)

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde virajı alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı. Çapmanın etkisi ile takla atıp 50 metre sürüklenen otomobilin motoru araçtan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, gece saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre 34 DLY 985 plakalı Peugeot markalı otomobil sürücüsü alkollü şekilde aşırı hız yaptı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan mantarlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Takla atıp sürüklenen otomobilin motoru yerinden koparak yolun ortasında kaldı. Otomobil içinde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıktıktan sonra olay yerinde aracı bırakıp kaçtı. Otomobilin takla atıp yerde sürüklendiği kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (CGK-
İlgili Foto Galeriler
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement