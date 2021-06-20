Sancaktepe’de iki ayrı otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

-Şüpheli şahıslar

-Şüpheli şahıslar farklı açı

-şüpheli şahısların market alışverişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sancaktepe’de meydana gelen iki ayrı otodan hırsızlık olayı hakkında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden biri yakalandı. Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 17 Haziran günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen 2 ayrı “Otodan Hırsızlık” olayı hakkında, emniyet ekiplerinin olayların meydana geldiği sokağa ait giriş-çıkış kameraları ile yakın bölgede bulunan bir marketten yapılan alışveriş görüntülerini incelenmesi sonucu dövmeleri ve eşkal bilgileri doğrultusunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden G.S.B. isimli yaşı küçük şahıs, aynı gün 20.15 sıralarında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde yakalanarak muhafaza altına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, yakalanan şahsın 16 Haziran tarihinde Eyüpsultan ilçesinden “Kayıp Şahıs” olarak arandığı belirlenirken aynı gün “Otodan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı.

