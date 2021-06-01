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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe’de fabrikanın elektrik panosu bomba gibi patladı

Sancaktepe’de fabrikanın elektrik panosu bomba gibi patladı

Güvenlik kamerası

Fabrika Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı Kaçış 

-panonun patlaması
-şahsın kaçması
-panik anı

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir fabrikaya ait elektrik panosu aşırı yüklenmeye dayanamayarak işçilerin çalışması esnasında bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Sancaktepe’de Yenidoğan Mahallesi Alemdağ Caddesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya ait elektrik panosu, 6 kişinin panoyla ilgilendiği sırada nedeni henüz belli olmayan bir şekilde patladı. Panonun patlamasıyla işçiler kaçıştı. Yaşanan patlama anı ve işçilerin kaçışı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Öte yandan meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Olay kamerada Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçilerin fabrikaya ait elektrik panosunu tamir ettiği esnada patlama olduğu ve işçilerin kaçıştığı görülüyor. (AZ-
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