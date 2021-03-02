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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Trafikte yol verme kavgası: 3 yaralı

SAMSUN - Trafikte yol verme kavgası: 3 yaralı

- Güvenlik kamerasına yansıyan yol verme kavgası görüntüleri - Hasar gören araçların görüntüleri - Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması - Şüphelilere ait araç Samsun 'da trafikte yol verme kavgası: 3 yaralı - İki kişiyi bıçakla, bir kişiyi darbederek yaraladığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.Kazım Karabekir Mahallesi'nde 06 LJ 098 plakalı otomobildeki M.Y. (55), oğulları C.Y. (23) ve H.Y. (25), yeğeni C.Y. (26) ile 55 ACB 355 plakalı otomobildeki C.K. (23), Ü.K. (27) ve O.K. arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. ve yanındakiler, C.K. ve Ü.K'yi bıçakla, O.K'yi ise darbederek yaraladı. M.Y. ve yakınları, ayrıca diğer kişilerin aracı ile bu sırada yoldan geçen başka bir araca da zarar verdi.Yaralanan C.K, Ü.K. ve O.K, 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.Polis, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları belirledi.Çalışma başlatan ekipler, bir ara sokakta 4 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada suç unsuru olduğu değerlendirilen bir bıçak ele geçirildi.Öte yandan şüphelilerin araçlarına binip olay yerinden kaçma anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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