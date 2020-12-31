Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Samsun’da yılbaşında denetimler sürüyor

Samsun’da yılbaşında denetimler sürüyor

Uygulamalardan detaylar

Yılbaşı Yeni Yıl Trol 

-Polis kontrolleri
-Yayaların kontrol edilmesi
-Polis ile vatandaş diyaloğu
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da sakin geçen yılbaşında resmi ve sivil ekipler birçok noktada uygulama yaptı. Korona virüsü nedeniyle bu yıl yılbaşı kutlamalarına tüm Türkiye'de izin verilmedi. 2020 yılını 2021 yılına bağlayan Cuma gecesi Samsun’da birçok noktada resmi ve sivil ekipler görev yaptı. Şehrin asayişini sağlayan resmi ve sivil ekipler, yılbaşına sayılı saatler kala hazır oldukları bölgelerde yaya ve otomobilleri sorguladılar. Ekipler durdurdukları araçlardaki şahıs ve araçların izin belgelerini kontrol edip, gerekli izinleri olmayanlara ceza yazdılar. Samsun’da yeni yılın ilk dakikalarında büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı