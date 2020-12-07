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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kazaya sebep olan aracın yola çıkma ve kaza yapan otomobilin güvenlik kamerası görüntüsü

Jandarma Elektrik Direği Çam Ağacı Güvenlik Kamerası Direksiyon 

-Şarampole yuvarlanmış otomobilin görüntüsü
-Polis ve jandarma ekipleri
-Otomobilin çarptığı direk ve çök konteynırı
-Kazanın olduğu yol
-Kaza sonrası elektrik telleri şeşi yapınca çam ağacının tepesinde yangın çıkması
-İtfaiyenin su sıkarak söndürme çalışması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kavşakta önüne hafif ticari aracın çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ay (26) idaresindeki 41 AFU 574 plakalı otomobil ile Kavak istikametinden Samsun istikametine seyir ederken kavşakta yola giriş yapan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyon kırınca hakimiyeti kaybedip önce yol kenarındaki çöp konteynırı ile elektrik direğine çarpıp takla atarak şarampole yuvarlanıp ters döndü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Ay 112 ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çaparak parçaladığı elektrik direğindeki tellerin birbiriyle temas etmesi sonucu çam ağacının tepesinde yangın çıktı. İtfaiye ağacın tepesindeki yağını su sıkarak söndürdü. Kazaya sebep olan aracın kavşakta yola çıkma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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