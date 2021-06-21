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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da şehitlikteki bayrağı çalan 2 kişi yakalandı

Samsun'da şehitlikteki bayrağı çalan 2 kişi yakalandı

Yakalanan şahIsların sağlık kontrolü izin hastaneye girişleri

Şehit Asker Polis Aracı Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Araç Plakası 

-Hastaneden çıkıp polis aracına binmeleri
-Polis aracının içinde yüzünü gizlemesi
-Polis aracının polis merkezine gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da şehitlikteki şehit askerin kabri başındaki Türk bayrağını çaldıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu çalıntı bayrakla birlikte yakalandılar. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bulunan Asri Mezarlığı Şehitliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehit askerlerden birinin mezarının başında bulunan Türk bayrağı kimliği belirsiz hırsız tarafından çalındı. Şehit kabirlerindeki çiçekleri sulayan görevliler bayrağın çalındığını fark edince polise şikayette bulundu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, mezarlık görevlileri şehit askerin mezarına çalının bayrağın yenisini astılar. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bayrağı çalan hırsızların önce araç plakasını tespit etti ve ardından da bayrağı çaldıkları iddia edilen Ç.İ.(49) ve H.T.'yi (46) kısa sürede çaldıkları bayrakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ç.İ. ve H.T.'nin alkollü oldukları için bayrağı çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Ç.İ. ve H.T. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gazi Polis Merkezine teslim edildiler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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