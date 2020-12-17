Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Samsun’da hekime bıçaklı saldırı... O anlar kamerada

Samsun’da hekime bıçaklı saldırı... O anlar kamerada

Saldırı anı güvenlik kamerası

Bıçaklı Saldırı Geçmiş Olsun Güvenlik Kamerası Sağlık Çalışanları Saldırı 

-Hastaneden aktüel görüntü
-Detaylar

( SAMSUN ) - Sağlık Müdürlüğü saldırıya tepki gösterdi SAMSUN

- Samsun’un Bafra İlçe Devlet Hastanesi’nde bir hekime hasta tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Saldırı anları kameraya yansıdı. Samsun’un Bafra İlçe Devlet Hastanesi’nde bir hekime hasta tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Olaya anında müdahale eden hastane polisi ve güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi. Doktor saldırıyı yara almadan atlattı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklama ile saldırıya tepki gösterdi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “16 Aralık 2020 tarihinde saat 21.40’ta Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimimiz Celal Ayyıldız’a yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Güvenlik görevlilerimiz ve hastane polisimiz tarafından olaya anında müdahale edilerek, saldırgan H.K etkisiz hale getirilmiş, beyaz kod verilerek, saldırgan hakkında gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır. Tek tesellimiz, hekimimizin bu saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak, büyük bir mücadele gösterdikleri pandemi döneminde yapılan bu insanlık dışı saldırı hepimizi yaralamıştır. Sağlık çalışanlarımızın en çok desteğe ve morale ihtiyacı olduğu şu günlerde hekimimize yönelik yapılan saldırıyı kınıyor, hekimimize ve Bafra Devlet Hastanesi çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Öte yandan, saldırı anları kameraya yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement