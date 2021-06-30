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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

SAMSUN - 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldü

- Olayın meydana geldiği apartman - Apartman önünde alınan güvenlik önlemi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Samsun 'da 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde 5'inci kattan düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 918. Sokak'taki teyzesinin evinde olduğu belirtilen Berkay Kalafat (22), 10 katlı binanın 5'inci katından düştü.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı yatan Kalafat'ı özel bir hastaneye kaldırdı.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrenci olduğu anlaşılan Kalafat, kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastane Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

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