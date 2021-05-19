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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samandağ'da yamaç paraşütü ile Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması

Samandağ'da yamaç paraşütü ile Türk bayraklı 19 Mayıs kutlaması

-Vatandaşlar detay

Yamaç Paraşütü Belediye Başkanı Gökyüzü Paraşütçü 

--Lütfü savaş ve Samandağ belediyesi Başkanı Refik Eryılmaz gelişi
--Lutfü savaş paraşütlere talimat vermesi
--Paraşüt gösterimi
--Lutfu savaş röportaj
--Samandağ belediye başkanı röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Samandağ'da kutlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Çevlik Plajına Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştirildi.
Türk bayrakları ile uçuşlarını tamamlayan Samandağ Havacılık ve Gençlik Spor Kulübü ve Adana havacılık Kulübü sporcuları, bayrakları Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaza teslim ettiler.
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