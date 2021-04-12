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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da trajikomik olay.. Kargo bıraktığı evin bahçesindeki köpekten korkup ağaca tırmandı

Sakarya’da trajikomik olay.. Kargo bıraktığı evin bahçesindeki köpekten korkup ağaca tırmandı

Kargocunun eve gelişi

Karya Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Kargoyu bırakışı
-Aracına dönerken köpekle karşılaşması
-Ağaca tırmanması
-Köpek gittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binmesi
-Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

( SAKARYA )- Köpek gidince hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi- O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kargo getiren kurye evin bahçesindeki kurt köpeğinden korkup ağaca tırmandı. Kuryenin ağaca tırmandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken yaşanan olay yüzlerde tebessüm oluşturdu. Olay, Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve kargo getiren kuryeci aracından inerek bahçeye girdi. Kargo paketini evin girişine fırlatan kurye, giderken bahçedeki Alman kurdu cinsi köpekle karşılaştı. Köpeği görünce paniğe kapılan ve köpek tarafından kovalanan kurye, bahçede bulunan ağaca tırmandı. Bir süre ağacın altından kuryeye havlayan köpek, açık bırakılan bahçe kapısından dışarı çıktı. Köpeğin bahçeden çıkmasını fırsat bilen kuryeci, hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi. Kuryenin yüzlere tebessüm bıraktıran o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin evin bahçesine girmesi, kargoyu bıraktıktan sonra köpekle karşılaşması, ağaca tırmanması ve köpek gittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binmesi yer alıyor.
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