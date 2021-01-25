Sakarya’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin inceleme yaptığı görüntüler

-Bölgeden detaylar



( SAKARYA )- Yürek burkan görüntü, ölen kişiden geriye ekmek teknesi kaldı- Hayatını kaybeden kişi son kez böyle görüntülendi SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boş bir arazide erkek cesedinin bulunması sonrasında ekipler harekete geçti. Kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen ve akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca son kez görüntülenen kişiden geriye ise ekmek teknesi kaldı. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan boş arazide hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde 61 yaşındaki Süleyman Toğaç isimli kişinin öldüğü belirlendi. Toğaç’ın, kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bisikleti ile geçimini sağlıyordu Hayatını kaybeden kişiyi tanıdığını belirten Caner Durmuşkaya ise, “Arabasını burada gördük ve ne oldu bir bakalım dedik, rahatsızlandı bayıldı sandık ama vefat etmiş. Bisiklette onun zaten bu bisikleti ile geçimini sağlıyordu, ekmeğinin peşindeydi. Öldürülmüş olma ihtimali yok, kendi halinde yaşayan bir vatandaştı” dedi.

Son anları güvenlik kamerasına yansıdı Hayatını kaybeden kişinin son anları ise bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hayatını kaybeden kişinin önü kasalı bisikletiyle araziye gelişi, arazide dolanması yer aldı. (OK-BCT-



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