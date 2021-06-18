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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - At arabasının çarptığı kişi yaralandı

SAKARYA - At arabasının çarptığı kişi yaralandı

- At arabasının yaşlı adama çarpma anı güvenlik kamerasında - Yaralının ambulansa bindirilişi Sakarya 'da at arabasının çarptığı kişi yaralandı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde, at arabasının çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı.Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Z.B'nin kullandığı at arabası yaya A.Ö'ye (84) çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan A.Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çarpma Anı İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

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