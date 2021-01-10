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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sahte plakalı taksi park halindeki araca çarpıp olay yerinden böyle kaçtı

Sahte plakalı taksi park halindeki araca çarpıp olay yerinden böyle kaçtı

Güvenlik kamera görüntüsü

Ticari Taksi Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Trol 

-kaza anı
-kaçması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada İSTANBUL

- Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, sokağa gireceği esnada park halindeki otomobile çarptı. Üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenilen ticari taksi sürücüsünün kaza sonrası bir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtığı o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 1 Ocak Cuma Günü saat 05:00 sıralarında Bahçelievler Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TDH 11 plakalı ticari taksi sürücüsü, cadde üzerinden sokağa gireceği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanı etkisiyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasında Ticari taksi sürücüsünün park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gireceği esnafa virajı alamayan ticari taksi sürücüsü park halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonrası ticari taksi sürücüsü ise hiç bir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor. Öte yandan ticari taksi üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenildi.
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