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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sahipleri evdeyken evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı

Sahipleri evdeyken evin kapısını çalan hırsız ve ortağı tutuklandı

arşiv görüntüler

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Adli Kontrol Jandarma Çamaşır Makinesi Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Denizli’de geçtiğimiz yıl çamaşır makinesini yıkanan çamaşırlarla birlikte çalan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra sahipleri içerideyken girdiği evin bahçesinden motosiklet ve minibüsün koltuklarıyla birlikte bahçe kapısını söküp götüren hırsız ve ortağı tutuklandı. Honaz ilçesinde bağlı Kaklık Mahallesinde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen olayda, bir evde içerisinde yıkanan elbiselerle birlikte çalınan çamaşır makinesinin peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.’nın (39) gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan Yaşar A. ve 57 suç kaydı olan ortağı Önder Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan Yaşar A., birkaç ay önce cezaevinden çıktıktan sonra da Pamukkale ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştı. JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 aylık takip sonucu 35 adet suç kaydı bulunan Yaşar A., 4 adet suç kaydı bulunan Alaattin B. (42), Mustafa G. (56) ve Ecevit Y’yi (44) düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin bölgede yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği şüphelilerin ev sahiplerinin içeride bulundukları sırada girdikleri avludan 1 adet motosiklet ve kapısını zorlayarak açtıkları minibüsün koltuklarını çaldıkları tespit edildi. Hırsızların evden ayrılırken son olarak bahçe kapısını da sökerek alıp gitmeleri bu kadarı da olmaz dedirtti. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yaşar A. ve Alaattin B. tutuklanarak cezaevinin yolunu tutarken; Mustafa G. ve Ecevit Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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