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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı ambulans desteği

Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı ambulans desteği

belediye başkanının konuşması

Belediye Başkanı Acımasız Yardım Kampanyası Toplantı Saldırı 

-meclis üyelerinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi mayıs ayı olağan toplantısına Filistin halkıyla dayanışma önerge ve mesajları gündem olurken Gazze’ye tam donanımlı 5 ambulans desteği verilme kararı alındı. Şahinbey Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1’inci oturumunda Kızılay tarafından İsrail’in zulmüne maruz kalan Filistin halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına tam donanımlı 5 ambulans alarak destek verecek. “Gazze'deki kardeşlerimize destek olmalıyız” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Meclisi’nde meclis üyelerinin de oluru ile tam donanımlı 5 ambulans desteğinde bulunulacağını belirterek, “Kudüs; Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemli bir yer. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Fakat şu anda terör devleti İsrail tarafından yüzde doksandan fazlası işgal altında. İsrail’in oradaki Müslüman kardeşlerimize karşı acımasızca saldırıları devam ediyor. İsrail’in bu hak, hukuk tanımaz tutumunu şiddetle kınıyoruz. Oradaki kardeşlerimize maddi manevi destek olmamız gerekiyor. Daha önce Gazze Belediyesi ile kardeş belediye olmuştuk. Kudüs’e iki defa gittim ancak İsrail, Gazze’ye geçmemize kesinlikle izin vermiyor. Gazze hem denizden hem de karadan ablukaya alınmış durumda. Sadece Mısır ve İsrail’in izin verdiği malzemeler Gazze’ye girebiliyor. Kızılay’ın başlatmış olduğu yardım kampanyasına Şahinbey Belediyesi olarak bizde destek olmak istedik. Kızılay ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ambulans konusunda ihtiyacın olduğunu ifade ettiler. Tam donanımlı ambulans desteğini meclisimize sunduk ve meclis üyelerimizin de desteği ile böyle bir yardımda bulunacağız” diye konuştu.

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