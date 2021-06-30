Şahinbey Belediyesi'nden gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

-enkaz altında kalan bir vatandaşın nasıl kurtarıldığının canlandırmasından detaylar,

-belediye başkanından detaylar,

-belediye başkanı röportaj,

-Ekiplerin çalışmasından detaylar



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi bünyesinde kurulan Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT), ekibi UMKE ve AFAD ekipleri ile gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yaptı. Şahinbey Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları için yaptığı yıkım alanında deprem tatbikatı yapan ŞAHKUT, UMKE ve AFAD ekipleri göçük altında kalan depremzedelerin ilk yardım müdahalesi ile kurtarılmasını canlandırdı. Yapılan tatbikat gerçeği aratmazken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan organizasyonu yakından takip etti. “Ülkemiz deprem bölgesi” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye’nin gerçeği olan depreme karşı her zaman hazır olmak gerektiğini belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan depreme dayanıksız binaları yıkarken yerine depreme dayanıklı binalar inşa ediyoruz. Şenyurt Mahallemizde yaptığımız yıkım çalışmalarını ŞAHKUT, AFAD ve UMKE fırsata çevirerek arama kurtarma tatbikatları yapıyorlar. Böylelikle onlarda ilerde oluşabilecek doğal afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmiş oluyorlar. ŞAHKUT Belediye bünyesinde çalışan personellerimizden kurulu bir ekip ve bu arkadaşlarımızın tamamı gönüllü olarak çalışıyor. Ekibimiz AFAD tarafından eğitiliyor ve bu eğitimleri sürekli olarak güncelliyoruz. Amacımız Dünya’nın herhangi bir yerinde yaşanabilecek felaketlere karşı hazırlık olup oraya destek sağlamak” diye konuştu.

(FP-LO-Y)

