Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı: 1 gencin hayatını kaybettiği dehşet anları kamerada

-Hayatını kaybeden gencin fotoğrafı

-Camiden görüntü



( İSTANBUL - ÖZEL)- Erken doğum kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen bir grup arasında kavga çıktı- Bıçaklı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti- Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi İSTANBUL



- İstanbul’un Silivri ilçesinde sahilde erken doğum günü kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen başka bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğer kardeş ise yaralandı. Sahildeki dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İddiaya göre, İstanbul’un Silivri ilçesinde bir grup genç, arkadaşları Mertcan K’nin (23) doğum gününü birkaç gün önce kutlamak için sahilde bir araya geldi. Bu sırada orada geçen başka bir grupla, doğum günü kutlamasına katılan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüdü gençler kavgaya tutuştu. Bu sırada bıçağını çeken Alican A., Mertcan K. ve kardeşi M.K.’yi (17) yaraladı. Kavganın ardından Alican A. kaçarak kayıp karışırken, yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Mertcan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi M.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı Olayın gerçekleştiği gün gözaltına alınan Alican A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Akant D. serbest bırakıldı. İki gencin bıçaklandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı İki gencin bıçaklandığı kavga çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Doğum gününde toprağa verildi Öte yandan bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan K. doğum günü olan 19 Mayıs’ta toprağa verildiği öğrenildi.

