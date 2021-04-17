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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Sahibinin gözü ününde güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Şahsın bisikletin yanına gelmesi

Akalan Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

-Şahsın bisikleti şarjdan çıkarması
-Şahsın bisikleti dışarı çıkarması
-Bisiklet sahibinin bisikletin arkasından koşması

( OSMANİYE )- Bisikletinin çalındığını gören vatandaşın hırsızın arkasından koşma anı kameraya yansıdı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet, güpegündüz sahibinin gözü önünde çalındı. Olay anında bisiklet sahibinin hırsızın arkasından koştuğu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bir iş yerinde şarja takılı halde park edilen elektrikli bisiklet çalındı. Bisikletinin çalındığını fark eden vatandaş hırsızın arkasından koşsa da yetişemedi. İş yerine dönen vatandaş hemen polisi aradı. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı iş yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli çalışmaların ardından iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden elektrikli bisikleti çalan şahsın H.K. olduğunu tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sonunda şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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