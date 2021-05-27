Sağlık ocağından hırsızlık kamerada



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir sağlık ocağından yaşanan hırsızlık kurum içindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren ve pek çok suçtan kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Muhittin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Sağlık Ocağı’na gelen görevliler kurumdaki bilgisayarlardan birinin yerinde olmadığını tespit edince durumu polise bildirerek yardım istedi. Sağlık Ocağı’nın kapalı olduğu bir dönemde yaşandığı değerlendirilen hırsızlık olayını ortaya çıkarmak için kurumun tüm güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis yaklaşık 150 saatlik kamera görüntüsünü tek tek inceledi. Kamera görüntülerinde sağlık ocağından hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin D.S. olduğunu belirledi. Pek çok suçtan kaydı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan D.S. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SŞ-

