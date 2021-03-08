Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi

Sağlık çalışanlarından 'Kadınlar Günü' Klibi

- Sağlık çalışanlarından görüntü

Yoğun Mesai Koronavirüs Laboratuvar Ameliyat Masası Sağlık Çalışanları 

-- Sağlık Başhekiminin mesajı
-- Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı. Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesaisini sürdüren sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Devlet Hastanesi'nde görevli personeller, hazırladıkları videoda hayatta kadının önemini anlatan mesajlar verdi. Hastane personelleri, ameliyat masasında, hasta başında, laboratuvarda, yemekhanede kadınla ilgili duygularını paylaştı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ise; "Her başarının arkasındaki gizli kahramandır kadın" şeklinde kadının önemini belirtti.
(TB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı