Sağlık çalışanlarına saldırı kameraya yansıdı

-Saldırı anlarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te, korona virüsten hayatını kaybeden şahsın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçesinde bulunan Özel Deva Hastanesinde 15 gündür korona virüs tedavisi gören M.A.K. hayatını kaybetti. Hastane yetkililerince hazırlanan rapora ölüm nedeni olarak, Covid-19 yazılmamasını isteyen yakınları red cevabını alınca sağlık çalışanlarına saldırdı. Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü Sağlık çalışanlarına aile tarafından yapılan yumruklu, tekmeli saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda biri hemşire 3 hastane görevlisinin yaralanırken hastanede ise maddi hasar medyana geldi. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.



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