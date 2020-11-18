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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku

Sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku

Aile sağlığı merkezine hırsız iki kadın gelirken görüntü

Güvenlik Kamerası Sağlık Personeli Aile Sağlığı Merkezi Cep Telefonu Sağlığı Merkezi 

-Telefonun çalınma anı görüntü
-Sağlık merkezinden kaçarken görüntü
-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL - Özel)- "İğne yaptırmak" bahanesi ile gelip, sağlık personelinin cep telefonunu çaldılar İSTANBUL

- Esenyurt 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne "iğne yaptırmak" bahanesi ile gelen iki şüpheli kadın, sağlık personelinin cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Esenyurt'ta bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. "İğne yaptırmak" bahanesi ile Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen iki şüpheli kadın, sağlık personelinin cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştılar. Şüpheli kadınlar olay yerinden kaçtıktan sonra telefonunun çalındığı fark eden sağlık personeli kadın, olayla ilgili polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. “Masada telefonum vardı ama bir baktık ki yok olmuş” Sağlık çalışanlarının iyi niyetlerinin suiistimal edildiğini söyleyen Sağlık Personeli Gül Şeran, “İki tane hasta geldi ve aylık iğne vurduracağını söyledi.

Bende odaya geçip hemşireye söyledim. Dışarıya çıktığımda ise ikisi de kaybolmuştu. O anda da masada telefonum vardı ama bir baktık ki yok olmuş. Sonra kamera kayıtlarını inceledik ve hastalar tarafından telefonumun çalındığını gördük. Şikayette bulundum. Biz burada insanlara hizmet ediyoruz ama onlar bizim iyi niyetimizi kullandılar” dedi.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hasta gibi Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen kadının, masa üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak gitmesi yer alıyor. (Sİ-MD-
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