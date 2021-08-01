Sabiha Gökçen Havalimanında “perdeleme” yöntemiyle hırsızlık kamerada

-Çantayı çalması



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Sabiha Gökçen Havalimanında sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu bir şahıs, başka bir Filistin uyruklu şahıs ve Cezayir uyruklu şahıs, Umman uyruklu bir kişinin çantasını perdeleme diye tabir edilen yöntemle çaldı. Yakalanan şüphelilerden ikisi cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin “perdeleme” yöntemiyle çanta çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 30 Temmuz günü Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre havalimanı gelen yolcu katında bekleyen Umman uyruklu A.H.M.H.S.S. isimli kişinin yanına 3 kişi yanaştı. Şahıslardan ikisi, yanlarındaki 3. şahsın önüne geçerek görünmesini engelledi. İki şahsın arasında bekleyen şahıs ise kaşla göz arasında çantayı çaldı. “Perdeleme” yöntemiyle hırsızlık yapan şahıslar havalimanından servis aracına binerek oradan uzaklaştı. Hırsızlığa uğradığını fark eden Umman uyruklu A.H.M.H.S.S. durumu polise bildirdi. Olayı sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar Beykoz Kavacık’ta durdurulan araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şahıslardan Filistin uyruklu A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken W.M. ve S.M. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 3 şahsın perdeleme yöntemiyle çanta çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (CGK-

