Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira toplanarak sahibine ulaştırıldı - ANTALYA

Rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira toplanarak sahibine ulaştırıldı - ANTALYA

- Vatandaşın parayı cebinden düşürmesi - Paraların rüzgarda uçması - Yoldan geçen iki kişinin uçuşan paraları toplaması - Paraları sayan kişilerin çevrede sahibini araması - Lokanta sahibi Hasan Yılmaz'ın açıklaması Antalya 'da rüzgarla savrulan 4 bin 500 lira toplanarak sahibine ulaştırıldı - Vatandaşın parayı cebinden düşürmesi ve iki kişinin uçuşan paraları toplaması güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lirayı yoldan geçen iki vatandaş toplanarak, sahibine ulaştırıldı.Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi, farkında olmadan cebindeki paraları düşürdü. Rüzgarın da etkisiyle savrulan paraları, oradan geçen iki arkadaş topladı.Toplam 4 bin 500 lira olduğu belirlenen para, sahibine ulaşılamayınca bölgedeki lokanta sahibi Hasan Yılmaz'a teslim edildi.Yılmaz'ın yardım istemesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek, parayı düşüren kişiyi tespit etti. 4 bin 500 lira, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sahibine teslim edildi.Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda bir vatandaşın farkında olmadan düşürdüğü ve rüzgarla savrulan paraları iki arkadaşın bulup, kendisine teslim ettiğini söyledi.

Bu arada, vatandaşın parayı düşürmesi ve iki kişinin rüzgarla savrulan paraları toplaması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gard Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı