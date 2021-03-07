Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada

Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada

Cips standının sürüklenmesi

Sosyal Medya Market Kamera Güvenlik Kamerası İlginç Görüntü 

-Market sahibinin peşinden koşması
-Standın yolda devrilmesi
-güvenlik kamerası

( ANTALYA )- Devrilmeden metrelerce sürüklenen cips standı izleyenleri güldürdü ANTALYA

- Antalya’da rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standı devrilmeden metrelerce sürüklendi. Market sahibini peşine düşüren stant, ardından yola devrildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Görenleri güldüren olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar, bir marketin önündeki cips standını sürüklemeye başladı.
Diğer cips standının yanından ayrılan stant, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 metre devrilmeden sürüklendi. Market sahibini de peşine takan stant, ardından yola devrildi.Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntü izleyenleri güldürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı