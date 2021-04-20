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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular...O anlar kamerada

Rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Rüzgar 


- Erzurum’un Narman ilçesinde kaldırımda yürüyen vatandaşlar, fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalmaktan son anda kaçarken düşen çatı, 1'i park halinde olan 2 araçta hasara neden oldu. Erzurum’da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Narman ilçesinde saatte ki 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Sümmani Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültüyle park halindeki kamyonetin üzerine düşen çatı 2 araçta hasara neden oldu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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