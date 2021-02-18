Rüzgarın sürüklediği stant gülümsetti... Standın peşinden böyle koştular

-Standın yerinden çıkması

-Sürüklenerek market önünden geçmesi

-Gözlerden kaybolması

-Kızların dışarı çıkıp koşmaları

-Standı geri getirmeleri

-detay



( ANTALYA ) - Rüzgarın sürüklediği standı, iki kız güçlükle yerine getirebildi ANTALYA



- Antalya’da bir marketin tekerli standı rüzgar nedeniyle sürüklendi. Standın arkasından koşan kişilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri gülümsetti. Antalya dün etkili olan bu gün de hafif şekilde etkisini sürdüren rüzgar ilginç kamera görüntülerini de beraberinde getirdi. Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde bir marketin önündeki 4 tekerli cips standı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak sürüklenmeye başladı.

Marketin önünden geçen stant yaklaşık 10 metre sürüklenerek binanın köşesinden gözlerden kayboldu. Standın hareket ettiğini gören iki kız ise marketten çıkarak standın arkasından koşmaya başladı.

İki kız yola çıkmadan yakaladıkları standı sürükleyerek yerine güçlükle getirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



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