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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

-Güvenlik kamerası

Gard Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Çocukların kaldırımda yürümesi
-Katlanan bayrağı düzlemesi
-Bayrağı öpüp alnına bırakması
-Çocukların bölgeden ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta iki çocuk, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzledikten sonra öpme anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Türkoğlu ilçesindeki Jandarma Komutanlığında yaşandı. Jandarmanın Kuruluş yıldönümü olması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına asılan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle katlandı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki çocuk, katlanan Türk bayrağını düzledikten sonra önce öptü, sonra anlına getirdi. Çocukların görüntüleri takdir toplarken, yaşanan olay ise Jandarma binasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. (HLL-
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