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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da yıldırımın düştüğü çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldılar

- Rusya'da yıldırımın düştüğü çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldılar

Yıldırım düşme anı

Yıldırım Düştü Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Yağış 

-Kıvılcımların yola saçıldığı an
-Yayaların kıvılcımların ortasında kaldığı anlar

(ST. PETERSBURG) ST. PETERSBURG

- Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir binanın çatısındaki metal kaplamaya yıldırım isabet etti. O sırada binanın önünden geçen yayalar, çatıdan saçılan kıvılcımların arasında kaldı. Rusya’nın St. Petersburg şehrinde önceki gün başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Soldat Korzun Caddesi’nde 2 kişinin yolda yürüdüğü sırada bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çatının metal kaplamasına isabet eden yıldırımın ardından çıkan kıvılcımlar, caddede yürüyenlerin üzerine yağdı. Şemsiyeyle yürüyen bir kişi ve sırt çantalı bir genç saçılan kıvılcımların arasında kalarak neye uğradıklarını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Fırtına nedeniyle şehirde son 2 günde 60 ağacın devrildiği açıklanırken, şu ana kadar 11 araçta da hasar oluştuğu belirtildi.
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