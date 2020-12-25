-Kaza sonrasından detaylar



( MOSKOVA ) - Rusya'da otobüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü MOSKOVA



- Rusya’da otobüs şoförü gece seferinde direksiyon başında uyuyunca otobüs şarampolden yuvarlandı. Feci kazada 4 kişi öldü. Rusya’nın başkenti Moskova’dan Volgograd’a 26 yolcu taşıyan otobüs, Ryazan bölgesinin 247. kilometresinde kaza yaptı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, otobüsteki 26 yolcudan 4’ünün öldüğünü 12 yolcunun yaralandığını ve yaralıların Skopinsky merkez bölge hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti.

3 yolcunun travmatik şok geçirmesi nedeniyle hastanede kontrol altına alındığı ve bu kişilerin kısa süreli tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi. Kazadan kurtulanların tümünün rehabilitasyon sürecine alınacağı aktarılırken, kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün hatalı olduğunun tespit edildiği açıklandı. Şoförün gece yolculuğu sırasında uyuduğu ve otobüsün yoldan çıkarak şarampolden yuvarlandığı ifade edildi. Bakanlık olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyururken, otobüs içindeki panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



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