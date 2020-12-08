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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da küçük çocuk tacizden kaçarak kurtuldu

- Rusya'da küçük çocuk tacizden kaçarak kurtuldu

Çocuğun taciz edilmesi anlarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Psikolog Sarılar Küçük Çocuk Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu 


- Rusya’da küçük bir kız çocuğu bina girişinde kendisini taciz eden adamın elinden kaçarak kurtuldu. Rusya’nın Tümen Bölgesi’ne bağlı Nijnevartovsk şehrinde, pedofili suçlusu bir adam bina girişinde beklemeye başladı.
Bir süre sonra binaya 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğu girdi. Binanın ana kapısını açıp koridora giren çocuğu takip eden kişi, bir anda çocuğa sarılarak taciz etmeye başladı.
Kız çocuğu kendisine saldıran kişiden direnerek kurtuldu. Çocuk bina kapısını açarak dışarıya kaçtı. Tacizcinin bir süre sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı öğrenildi. Çocuk ise evine tekrar giderek olanları ailesine anlattı. Binanın güvenlik kamerası görüntüleri incelenince tacizin tüm detayları ortaya çıktı. Polis görüntüleri alarak pedofili suçlusunu aramaya başladı.
Kentte geniş çaplı arama faaliyetleri başlarken çocuğun ise psikologların kontrolüne alındığı belirtildi. Yaşanan taciz olayıyla ilgili soruşturma ve kamu davası açılırken, medyaya servis edilen taciz görüntüleri Rusya’da büyük tepki çekti.
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