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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya'da hızla giden araç demiryolu işçisine çarptı: 1 ölü

- Rusya'da hızla giden araç demiryolu işçisine çarptı: 1 ölü

-Aracın demiryolu işçisine çarpma anından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Çarpma Anı Hemzemin Geçit Teknoloji Kamera Güvenlik Kamerası 


- Rusya’da hızla ilerleyen bir aracın hemzemin geçitte görevli bir demiryolu işçisine çarpması soncu işçi hayatını kaybetti. Rusya'nın Murmansk Oblastı'na bağlı Kandalakşa şehrinde, 2 işçinin teknolojik sistemlerin olmadığı bir hemzemin geçitte trenin geçiş saatini bekleyerek geçitten geçmek isteyen araçları durdurmayla görevli olduğu sırada tüyleri diken diken eden bir kaza meydana geldi. İşçiler beklediği sırada bir otomobil hızla hemzemin geçide doğru ilerledi. İşçilerden biri otomobili fark ederken, arkası dönük olan işçi ise aracı fark edemedi. Otomobil, arkası dönük işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından aracın sürücüsü tutuklanırken kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve işçiye çarpan aracın sürücüsünün doğrudan ölüme sebebiyet vermekten yargılanacağı kaydedildi.
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