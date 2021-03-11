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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Rusya'da freni boşalan tır bekçi kulübesine daldı - Fabrika işçisi, bekçiyi ezilmekten kıl payı kurtardı

- Rusya'da freni boşalan tır bekçi kulübesine daldı - Fabrika işçisi, bekçiyi ezilmekten kıl payı kurtardı

Tırın bekçi kulübesini ezme anlarından detaylar

Güvenlik Kamerası Başkent Harekete Geç Kaçış Kahramanlık 

-Bekçi ve işçinin kaçma anlarından detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da freni boşalan tır bekçi kulübesine daldı- Fabrika işçisi, bekçiyi ezilmekten kıl payı kurtardı MOSKOVA

- Rusya'da bir fabrikanın girişinde park halinde bırakılan tır, freninin boşalması sonucu hareket ederek bekçi kulübesine daldı. Fabrika işçisi, bekçiyi ezilmekten kıl payı kurtardı. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Klimovsk kentinde bir fabrikanın girişine park edilen tır, freninin boşalması sonucu hareket etti. Geriye doğru hareket eden tır hızlanarak bekçi kulübesine daldı. Bir fabrika işçisi, geriye doğru harekete geçen tırın bekçi kulübesine doğru gittiğini fark edince koşarak kulübenin kapısını açtı ve o sırada kulübenin içinde bulunan bekçiyi uyardı. Fabrika işçisinin uyarısı üzerine kulübeden çıkan bekçi ezilmekten kıl payı kurtuldu. Fabrika işçisinin kahramanlık anı ve işçi ile bekçinin son saniyede kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Bekçi ve işçinin kulübeden uzaklaşmasının ardından tır şiddetli bir şekilde bekçi kulübesine çarparak durdu. Kulübe ise tırın çarpması sonucu paramparça oldu.
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