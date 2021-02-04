- Rusya'da bir kişi çatıda biriken karın altında kaldı

- Rusya'da bir kişi, evin çatısında biriken karı temizlemek isterken çatıda biriken karın altında kaldı. Sert hava koşulları ile bilinen kuzey ülkesi Rusya'da, güvenlik kamerasına yansıyan olay izleyenleri hayrete düşürdü. Rusya'da bir şahıs, halatın ucuna bağladığı ağırlık ile evin çatısında biriken karı temizlemek istedi. Halatı çatıya fırlatan şahıs, karın çatıdan kütleler halinde düşmesinin ardından kar yığınlarının altında kaldı. Şahsın olayın ardından sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.
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