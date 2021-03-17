- Rusya'da aşırı süratli araç otobüs durağına daldı: 3 yaralı

-Aracın otobüse arkadan çarpması -Aracın çarpmanın etkisiyle durağa dalması -Aracın yayalara çarptığı an
( MOSKOVA ) MOSKOVA
- Rusya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç, önce yolcu indiren otobüse çarptı, sonra durağa dalarak 3 kişiyi yaraladı. Rusya’nın başkenti Moskova’da aşırı hız yapan araç sürücüsü kontrolünü kaybetti. Araç bir süre sonra yaklaşık 50 metre kayarak belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs durağına dalan araç, 3 kişiyi savurarak yaraladı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Rus polisi kaza anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu. Yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı, hastanede tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım