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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu

- Rusya'da 3 kişi havai fişek dükkanını havaya uçurdu

Dükkan önüne gelen gençler

Kamera Güvenlik Kamerası Havai Fişek Yeni Yıl Yangına Müdahale 

-Kundaklama
-Havai fişeklerin patlaması
-Detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya’da 3 kişi yeni yıl öncesinde kurulan havai fişek dükkanını havaya uçurdu. Rusya’nın Novosibirsk Bölgesi’nde bulunan Divnogorskoye kentinde bulunan bir havai fişek dükkanı kundaklandı. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen 3 genç, yanıcı bir maddeyi çakmak ile tutuşturup kırdıkları camdan içeriye fırlattı. Kısa bir süre içinde dükkanın içinde yayılan alevler havai fişek kutularına sıçradı. Dükkandaki havai fişekler yangın nedeniyle patlarken dükkandan alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri dükkândaki yangına müdahale etse de dükkan bir süre sonra tamamen yandı. Bölgede yaşayanlar evlerinden çıkmazken birçok dairenin camlarında hasar meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan patlamalarda kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişinin dükkanı kundakladığı tespit edildi. Kundakçılar polis tarafından aranıyor.
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