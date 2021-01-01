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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya 2021’e Havai Fişeklerle “merhaba” Dedi

- Rusya 2021’e Havai Fişeklerle “merhaba” Dedi

Kremlin Sarayı çevresindeki havai fişek gösterileri

( MOSKOVA ) - Rusya 2021’e havai fişeklerle “merhaba” dedi MOSKOVA

Havai Fişek Gösterisi Yılbaşı Sokağa Çıkma Yasağı Havai Fişek Yeni Yıl 


- Rusya’da her yıl görkemli kutlamalara ev sahipliği yapan Moskova, 2021’i havai fişek gösterisi ile karşıladı. Yeni yılı en görkemli kutlayan ülkelerden Rusya’da, başta Kremlin Sarayı çevresi olmak üzere kent meydanlarında yapılan yeni yıl kutlamaları salgın engeline takılarak iptal edilmişti. Yeni yıla korona virüs salgınına yönelik yasakların gölgesinde giren Rusya, bu sene yılbaşını yalnızca havai fişek gösterisi ile kutladı. Polis, geçtiğimiz yıllarda yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Kremlin Sarayı etrafında sıkı güvenlik önlemleri alırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydan ve sokaklar boş kaldı. Ruslar yeni yıla evlerinde girdi.
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