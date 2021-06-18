Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Romanyalı gazeteciler Marmaris’i sevdi

Romanyalı gazeteciler Marmaris’i sevdi

Gazetecilerden genel görüntüler

Sosyal Medya Alışveriş Belediye Başkanı Yurt Dışı Basın Mensupları 

-Genel görüntüler
-röportajlar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Romanyalı bir grup gazeteci bir turizm firmasının desteği ile önce Bodrum, ardından Marmaris’e gelerek bir takım ziyaretlerde bulundular. Romanya’nın başkenti Bükreş ve Köstence’den gelen gazeteci televizyoncu ve sosyal medya fenomenleri ,Florentina Nit, Raluca Nicolae,Magda Colgiu, Adrian Boioglu-reporter; Paul Alexe,Denisa Luntraru, SandraStoicovici,Mihaela Gurau, Gabriela Peset ,otel ve restoranların pandemi döneminde turizm sektöründe alınan önlemler ve gezilmeye değer yerlerini keşfedip ülkelerinde çalıştıkları yayın organlarında yazmak için bir dizi gezi programına dahil oldu. Romanya’nın en büyük yayın organlarının temsilcilerinden Adrian Boioglu "Bizler ülkenin iki büyük şehrinden hem yazılı basın hem de görsel basın temsilcileri olarak geldik. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olan Bodrum, Marmaris ve Fethiye’yi gezerek alınan pandemi önlemleri ve pandemiden sonra gelinmesi gereken yerleri yayın organlarımızda yazacağız. Bugün belediye başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret ettik ve çok onur duyduk karşılıklı fikir alışverişi yaptık buraya Romanya’dan yapılacak yatırımlar ve buradan oraya yapılabilecek bağlantılar konusunda konuştuk. Tekrar geleceğiz" dedi.
Özel bir tur şirketinib bölge müdürü Ali Kırlı "Romanya’dan en son 2007 yılında uçak indi. Gelen gazeteci kafilemiz 14 yıl aradan sonra gelen ilk uçak ile geldi. Üç gün Bodrum, üç gün Marmaris sonra Dalyan turu Cumartesi Sarıgerme ve son durak Fethiye’de son çekimlerini yapıp Pazar günü Romanya’ya dönecekler’’ dedi.
Kırlı konuşmasının devamında, "Özellikle biz yerel acenteler olarak ülke ve bölgenin tanıtımı konusunda yurt dışında bölgemizin tanıtımlarını yapıyoruz hem de oradaki acente ve basın mensuplarını yerinde tanıtımlar için seyahatlerini sağlayıp bölgeyi yerinde görmelerini sağlıyoruz. Özellikle pandemide sektör olarak çok iyi sınav verdiğimizi yerinde görüyorlar. Ülkelerine döndüklerinde aylarca her yerde haber yapıyorlar. Hello holidays ve peninsula turizm firmalarının destekleri ile bu gezileri düzenliyoruz. Amacımız o bölge ve ülke turizmine katkı sağlamak ve bunu yılda 4 - 5 kez olarak planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.
Marmaris'te meslektaşları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan ve yarın tekne ile Dalyan turuna gidecek olan gazeteciler burada olmaktan çok mutlu olduklarını ve ülkelerine gidince buraları anlatmayı çok istediklerini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement