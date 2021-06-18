Romanyalı gazeteciler Marmaris’i sevdi

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Romanyalı bir grup gazeteci bir turizm firmasının desteği ile önce Bodrum, ardından Marmaris’e gelerek bir takım ziyaretlerde bulundular. Romanya’nın başkenti Bükreş ve Köstence’den gelen gazeteci televizyoncu ve sosyal medya fenomenleri ,Florentina Nit, Raluca Nicolae,Magda Colgiu, Adrian Boioglu-reporter; Paul Alexe,Denisa Luntraru, SandraStoicovici,Mihaela Gurau, Gabriela Peset ,otel ve restoranların pandemi döneminde turizm sektöründe alınan önlemler ve gezilmeye değer yerlerini keşfedip ülkelerinde çalıştıkları yayın organlarında yazmak için bir dizi gezi programına dahil oldu. Romanya’nın en büyük yayın organlarının temsilcilerinden Adrian Boioglu "Bizler ülkenin iki büyük şehrinden hem yazılı basın hem de görsel basın temsilcileri olarak geldik. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden olan Bodrum, Marmaris ve Fethiye’yi gezerek alınan pandemi önlemleri ve pandemiden sonra gelinmesi gereken yerleri yayın organlarımızda yazacağız. Bugün belediye başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret ettik ve çok onur duyduk karşılıklı fikir alışverişi yaptık buraya Romanya’dan yapılacak yatırımlar ve buradan oraya yapılabilecek bağlantılar konusunda konuştuk. Tekrar geleceğiz" dedi.

Özel bir tur şirketinib bölge müdürü Ali Kırlı "Romanya’dan en son 2007 yılında uçak indi. Gelen gazeteci kafilemiz 14 yıl aradan sonra gelen ilk uçak ile geldi. Üç gün Bodrum, üç gün Marmaris sonra Dalyan turu Cumartesi Sarıgerme ve son durak Fethiye’de son çekimlerini yapıp Pazar günü Romanya’ya dönecekler’’ dedi.

Kırlı konuşmasının devamında, "Özellikle biz yerel acenteler olarak ülke ve bölgenin tanıtımı konusunda yurt dışında bölgemizin tanıtımlarını yapıyoruz hem de oradaki acente ve basın mensuplarını yerinde tanıtımlar için seyahatlerini sağlayıp bölgeyi yerinde görmelerini sağlıyoruz. Özellikle pandemide sektör olarak çok iyi sınav verdiğimizi yerinde görüyorlar. Ülkelerine döndüklerinde aylarca her yerde haber yapıyorlar. Hello holidays ve peninsula turizm firmalarının destekleri ile bu gezileri düzenliyoruz. Amacımız o bölge ve ülke turizmine katkı sağlamak ve bunu yılda 4 - 5 kez olarak planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Marmaris'te meslektaşları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan ve yarın tekne ile Dalyan turuna gidecek olan gazeteciler burada olmaktan çok mutlu olduklarını ve ülkelerine gidince buraları anlatmayı çok istediklerini belirtti.



