Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Reyhanlı'da trafik kazası kamerada

Reyhanlı'da trafik kazası kamerada

iş yeri güvenlik kamerası görüntüsü.

( HATAY ) HATAY

Hastane Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Devlet Hastanesi Reyhanlı 


- Hatay'ın reyhanlı ilçesinde trafik kazasi meydana geldi kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre mahmut ekmen caddesi üzerinde seyir halinde giden plakasız motorsiklet H.A isimli sürücünün hâkimiyetindeki 31 MB 4914 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu motosikletten uçan M.B isimli motorsiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan M.B isimli motorsiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile reyhanlı devlet hastanesine kaldırıldı. (ARS
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement