Reyhanlı'da trafik kazası kamerada



- Hatay'ın reyhanlı ilçesinde trafik kazasi meydana geldi kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre mahmut ekmen caddesi üzerinde seyir halinde giden plakasız motorsiklet H.A isimli sürücünün hâkimiyetindeki 31 MB 4914 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu motosikletten uçan M.B isimli motorsiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan M.B isimli motorsiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile reyhanlı devlet hastanesine kaldırıldı. (ARS



loading...