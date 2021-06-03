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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı kamerada

Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı kamerada

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Meydan Dayağı Kamera Güvenlik Kamerası Çekim 

-Vatandaş çekimi
-Kadının bayılması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sokak ortasında iki çocuğunun gözü önünde karısını dövdü- Beylikdüzü'nde dehşet anları kamerada İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Marinada yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi. Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı.
Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı. Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi. Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı. (FT-ECİ-ÖFA
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