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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı

Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp böyle yan yattı

-Güvenlik kamera görüntüsü

( BURDUR )- Burdur’da tır kazası güvenlik kamerasına yansıdı BURDUR

Kamera Güvenlik Kamerası Tır Kazası Direksiyon Trol 


- Burdur’un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki refüje çarptı çarptı. Ortalığın toz duman olduğu kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, 18 Ekim Pazar günü Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Tır sürücüsü Ahmet Z., direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın bariyerlere çarptığı, çarpmanın şiddetiyle de ortalığın bir anda toza bulandığı görülüyor. (ÖÖ-HFV-
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