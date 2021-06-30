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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Rampada kayarak caddeye uçan aracın kaza anları kamerada

Rampada kayarak caddeye uçan aracın kaza anları kamerada

Kaza anı görüntü

Korkuluk Kamera Güvenlik Kamerası Aşı Direksiyon 

-Arkadan gelen araç görüntüsü
-Arşiv (28.06)

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sarıyer’de rampada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, sokak başındaki bariyerleri aşarak caddeye uçtuğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi Sarı Asma Sokak’ta yokuş aşağı inen sürücü, aracının hakimiyetini kaybederek bariyerleri aşıp, alt yola uçmuştu. 1 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı giden aracın çok süratli bir şekilde korkuluklara çarptığı daha sonra alt yola düştüğü görülüyor. Devamında ise arkadan gelen bir sürücünün, aracını durdurup kaza yapan sürücünün yanına gittiği görülüyor. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (HZE-RU
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