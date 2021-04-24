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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ramazan ayında toplanan yardımları ulaştırmak için ev ev dolaşıyor

Ramazan ayında toplanan yardımları ulaştırmak için ev ev dolaşıyor

Muhtarın ve mütevelli heyetinin yardımları dağıtmaları

Yurt Dışı İş İnsanları Hayırseverler Hanlı 

-Yardımı alan insanların dua etmeleri
-Muhtarla röportaj
-İmamla röportaj

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahalle muhtarı Şakir Varlıbaş 3 yıldır Ramazan'da zengin ailelerden topladığı yardımları ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor. Varlıbaş. yurt dışındaki ve yurt içindeki maddi durumu iyi olan varlıklı Kırıkhan’lı ailelere ve iş insanlarına ulaşarak topladıkları erzak ve benzeri yardımları Kırıkhan ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyorlar.3 Yıldır sürdürdükleri Ramazan yardımlarını bu yılda devam ettiren muhtar ve ekibi gittikleri adreslerde sevgiyle karşılanıyorlar. Varlıbaş yaptığı açıklamada Kırıkhanlı zengin insanların yardımlarını yine Kırıkhanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek Ramazan ayında yaptıkları yardımların 12 ay boyunca sürdüğünü ifade etti.
Ramazan aylarında yaklaşık 800 ihtiyaç sahibine Ramazan paketi ulaştırdıklarını belirten Varlıbaş hayırseverlerin kimlikleri gizli tutulmakla birlikte tüm yardımlar muhtarlık sistemine kaydedilerek şeffaf bir şekilde çalışmaların yapıldığını ifade etti.
İyilik harekatını gerçekleştiren muhtar ve mütevelli heyetinin içerisinde yer alan Kırıkhan Ulucami İmamı Abidin Mehmelet ise muhtarın bu iyilik hareketi fikrine sonuna kadar destek olduklarını ortaya çok güzel bir yardımlaşma çalışmasının çıktığını belirtti.
(FKE-
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